Страшнее ядерной бомбы: в Китае оценили новое российское оружие

Чрезвычайно опасным для потенциального противника оружием с выдающимися боевыми свойствами названы российские военные комплексы "Сармат", "Авангард" и "Ярс" в статье на китайском портале Sina (перевод приводит ИноСМИ.Ru). Перевооружение российских Ракетных войск стратегического назначения на модели ракет с дальностью полета свыше 10 тысяч километров, по мнению автора статьи, "ставит Америку в безвыходное положение".

Из-за позиции США лишился возможности на продление Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в 2021 году. Россия приложила максимум усилий для его продления, но США проявили невероятную решимость и настаивают на выходе и из этого договора. Ранее, в 2019 году, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В сентябре этого года российские Ракетные войска стратегического назначения получили приказ в течение трех лет заменить 19 видов управляемых ракет на модели последних разработок. Их общее количество после этого достигнет 850.

Среди новых ракет, которыми планируется перевооружить РВСН, – недавно разработанные российские ракетные комплексы "Сармат", "Авангард" и "Ярс". Все три представляют собой стратегические баллистические ракеты с дальностью действия более десяти тысяч километров.

Особого внимания автора статьи на Sina удостоился ракетный комплекс "Авангард": средства ПВО США не способны перехватить эту ракету из-за ее скрытности, а феноменальная скорость делает ее особенно эффективной. Ракета "Авангард", летящая со скоростью 27 Махов, способна за 15 минут долететь до Вашингтона – за это время американцы "не успеют даже выпить чашку кофе", сказано в публикации.

Скорость удара и невозможность ее перехвата делают ракету "Авангард" даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба, отмечает эксперт Sina. Цель показательной демонстрации Россией ракеты "Авангард", по его мнению, очевидна: она хочет дать Америке понять, что существующая американская система ПВО совершенно бесполезна против российских ракет и что в случае войны российские военные могут легко уничтожить прибрежные районы США сосредоточенными ударами этих ракет.

Автор статьи также отмечает прогресс России в области создания гиперзвукового оружия, отмечая, что США в области гиперзвуковых ракет не осуществили ничего из запланированного ими, так и не разработав к настоящему времени ни одной гиперзвуковой ракеты. Возможно, однажды аналогичным образом займет свою нишу в области мировых разработок гиперзвуковых ракет и Китай, отмечает эксперт.