"Китай и Россия увидят нашу мощь": США начали модернизировать ядерные силы

Заместитель помощника главы Пентагона Роберт Суфер заявил, что США начинают модернизацию своих ядерных сил. Ее мощь к 2030 году "увидят Россия и Китай", пообещал он. Чиновник отметил, что сейчас страна находится на переходе от концептуальной фазы к инженерной.

При этом Суфер заявил, что США в развитии ядерной программы следуют за Россией. "Сначала модернизацию начали они", – считает он, имея в виду Москву. Фактически чиновник обвинил РФ в развязывании гонки вооружений, отмечает РИА Новости.

Комментируя высказывания Суфера, посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что это Штаты, а не РФ, дестабилизируют мировую систему ядерного сдерживания. Дипломат предположил, что обвинения Суфера – попытка оправдать взятый Пентагоном курс на снижение порога применения ядерного оружия. В 2019 году США произвели на БРПЛ Trident II развертывание боезарядов малой мощности W76-2, напомнил Антонов. Таким образом, стратегические носители становятся "оружием поля боя", считает дипломат. Это дестабилизирует систему ядерного сдерживания.

Западные политики любят порассуждать о "российской угрозе". Москва неоднократно подчеркивала, что РФ никогда не нападет ни на одну из стран НАТО. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечает, что в НАТО прекрасно об этом знают, но пользуются поводом нарастить контингент у российских границ.