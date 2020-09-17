Пожар в наркологическом центре в Красноярске: четыре человека погибли, двое пострадали

Два человека, которые пострадали во время пожара в наркологическом центре в Красноярске, доставлены в ожоговый центр краевой клинической больницы. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы Министерства здравоохранения Красноярского края.

Для опознания личностей погибших будет проведено дактилоскопирование тел. К настоящему времени личности не удалось установить, так как часть пациентов находилась в клинике на условиях анонимности. Правоохранители опрашивают руководство клиники и родственников, которые помещали своих близких в данное медицинское учреждение.

Сообщение о пожаре в частной наркологической клинике "Чистый город" на проспекте Мира в Красноярске поступило на пульт в 03:46 по местному времени (23:46 по времени Москвы). При тушении возгорания были найдены тела четверых пациентов, еще два человека пострадали.

Пожар ликвидирован, сообщает ТАСС. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). На месте ЧП работают следователи.