Задержана директор красноярской клиники, где заживо сгорели четыре пациента

В Красноярске задержали директора частной наркологической клиники "Чистый город", где в результате произошедшего ночью пожара погибли четыре человека, еще двое пациентов получили тяжелые травмы. Место происшествия сняли на видео.

Пожар вспыхнул около 03:40 по местному времени (23:40 по Москве) на первом этаже жилого дома по проспекту Мира, где и располагается лечебное учреждение. Из палат вывели 16 человек, двоих успели спасти, но они получили серьезные ожоги.

Локализовали пожар примерно в 04:30, а ликвидировали в 05:19. При осмотре места происшествия были обнаружены тела четырех человек, которые сильно обгорели, так что из личности при первичном осмотре установить не удалось, потребуется экспертиза ДНК. Сложность состоит и в том, что часть пациентов находилась в клинике анонимно.

Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц, 45-летнего директора клиники задержали.