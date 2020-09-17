Российские волонтеры привезли гуманитарную помощь жителям Сирии

"Городу Саламия – с любовью из России". Волонтеры из нашей страны привезли гуманитарную помощь. Они проедут практически по всей Сирии, сообщает телеканал "Россия 24".

Саламия – лишь первый пункт. Здесь, в провинции Хама, много семей, пострадавших от войны, и помощь из России очень важна. Многие семьи переселились из соседних провинций, они были вынуждены покинуть свои дома из-за действий террористов. В спортивном зале города раздали продукты и гумпомощь тысячам нуждающихся.

Акция проходит при строгом соблюдении мер безопасности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.