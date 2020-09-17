Футбольный матч в Германии завершился со счетом 37:0 из-за соблюдения социальной дистанции

В матче одного из низших дивизионов немецкого футбола произошел казус, связанный с пандемией коронавируса. Встреча между командами "Холденштедт" и "Рипдорф-Мольцен II" завершилась нестандартным разгромным счетом 37:0 в пользу футболистов "Холденштедта".

Такой результат произошел из-за соблюдения правил социальной дистанции игроками "Рипдорфа". Как сообщает Goal.Com, накануне матча команд стало известно о том, что футболисты "Холденштедта" контактировали с инфицированным коронавирусом человеком. Представители "Рипдорфа" попросили руководство лиги перенести матч, но получили отказ.

В результате, в клубе призадумались об отказе от участия в игре, но в таком случае они рисковали получением штрафов за невыход на поле. В клубе вышли из положения – вышли на поле, но играли исключительно в бесконтактный футбол. Футболисты "Холденштедта" беспрепятственно оббегали соперников и поражали их ворота. Игроки "Рипдорфа" просто за этим наблюдали. Итог 37:0 в пользу "Холденштедта".