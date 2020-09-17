Выходные на Formula 1: Сочи готовится к "Гран-При России"

В Сочи завершается подготовка к российскому этапу Formula 1. Накануне туда доставили ценный груз – гоночные болиды участников. Из-за пандемии трибуны заполнятся лишь наполовину. И самим спортсменам придется соблюдать некоторые ограничения.

Первый чартерный грузовой рейс из Англии. В Сочи приземлятся семь таких воздушных судов. Суммарно они доставят до тысячи тонн грузов для королевских гонок.

В боксах – болиды, их двигатели, коробки передач, аэродинамические крылья и многое другое, что нужно доставить с особой осторожностью. Из аэропорта ценный груз отправляется на Сочи автодром.

Инструменты и оснащение для обустройства гаражей уже прибыли на трассу. Их доставили морем в Новороссийск, затем 30 грузовыми автомобилями. Еще 30 машин находятся в пути.

К приему гостей готовится трасса – на дорожное полотно нанесли антискользящую краску и тщательно помыли. На питлейне чистят покрытие и обновляют разметку.

Свои коррективы в гоночный уикенд в 2020 году внес коронавирус COVID-19.

Ни на питлейне, ни в паддоке в этом году зрителей не будет. Только команды и организаторы. И обязательное условие – во время проведения Formula 1 все будут находиться в средствах индивидуальной защиты. Их нужно приносить с собой. На входе зрителям, а их ожидают больше 30 тысяч, будут измерять температуру. Вместе с билетом выдадут схему рассадки: семьи и компании, прибывшие вместе, могут сидеть рядом друг с другом, остальным придется соблюдать дистанцию. Для этого трибуны заполнят только на 50 процентов. Обещают, что места хватит всем. Готов и медиацентр. На "Гран-При России" ждут журналистов со всего мира.

"Медиацентр оборудован по стандартам Formula 1 и Роспотребнадзора: висят лампы, санитайзеры и вот такие наклейки – для соблюдения социальной дистанции", – поясняет национальный пресс-атташе "Гран-При России" Formula 1.

В вопросах защиты своего здоровья организаторы советуют гостям брать пример с пилотов.

"У них есть свои ковидные регламенты, они очень жесткие, – отмечает генеральный директор АНО "Росгонки " Алексей Титов. – Спортсменам и участникам нужно 100 процентов времени находиться в масках, запрещены контакты с людьми из других зон".

От автограф-сессии пилотам пришлось отказаться. Но организаторы обещают гостям новые виды активностей и развлечений без опасности для здоровья. Гоночный уикенд в Сочи пройдет с 24 по 27 сентября.