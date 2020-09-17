Месси забил за "Барселону" красивый победный гол. Видео собрало 6,5 млн просмотров

Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси отличился дублем в минувшем товарищеском матче против "Жироны" и помог клубу обыграть соперника со счетом 3:1. Один из голов аргентинца потряс футбольных болельщиков особенно. Видео гола собрало уже 6,5 миллионов просмотров.

Официальный Instagram-аккаунт каталонского клуба выложил отдельный пост с первым из двух голов своего лидера, подписав его просто: GOLAZO. При счете 1:1 Лионель получил короткий пас низом от своего напарника, развернулся на 180 градусов, чем избавился от опеки соперника и ударил по воротам из-за пределов штрафной. Мяч попал в штангу и от нее залетел в ворота.

Как итог, гол получился настолько эффектным, что видео в клубной соцсети собрало на момент публикации новости 6,5 миллионов просмотров.