Месси оформил дубль и обеспечил "Барселоне" победу над "Жироной"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси помог своему клубу одержать победу в товарищеском матче против испанского клуба "Жирона". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу каталонцев.

Капитан "Барсы" выше на поле в стартовом составе. При счете 1:1 он за шесть минут оформил дубль и принес "блаугранас" победу: сначала на 45 минуте он с паса Фелипе Коутиньо забил свой первый мяч, затем на 51 минуте поразил ворота соперника и во второй раз. Ассистировал ему Серхи Роберто. Еще один гол "Барселоны" забил тот же Коутиньо. У "Жироны" отличился Самуэль Сайс.

Обеспечив перевес в два мяча Месси был заменен главным тренером команды Рональдом Куманом. На поле аргентинец провел 68 минут. В предыдущем товарищеском матче против "Химнастика" Месси также не доиграл до конца. Тогда нидерландский специалист заменил его, как и всех остальных футболистов, в перерыве матча. Встреча завершилась с таким же счетом 3:1 в пользу каталонцев.