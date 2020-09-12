Месси был заменен в первом же матче "Барселоны" в сезоне

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси провел первый матч за клуб после того, как в минувшим летом пытался покинуть его. Лидер каталонцев вышел в стартовом составе товарищеского матча против "Химнастики", но был заменен в перерыве.

Месси покинул поле без результативных действий. Голами за "Барсу" в первые 45 минут матча отличались Усман Дембеле и Антуан Гризманн. После первого тайма главный тренер каталонского клуба Рональд Куман, для которого этот матч был стартовым в качестве наставника "Барселоны", сменил весь состав. После возобновления игры третий гол забил Фелипе Коутиньо. У "Химнастика" единственный гол забил Хави Бонилья. Как итог -3:1 в пользу "Барселоны".

Напомним, что Месси решил продолжить свои выступления за "Барселону", несмотря на недовольство сложившейся ситуацией в клубе.