Месси вернулся. Аргентинец прибыл на тренировку "Барселоны"

Форвард футбольной сборной Аргентины Лионель Месси возвращается к тренировочному процессу в составе испанской "Барселоны". Сообщив о желании покинуть клуб летом нынешнего года, аргентинец некоторое время воевал с руководством "сине-гранатовых", но в итоге сообщил, что остается еще на сезон.

Первая после коротких каникул тренировка "Барсы" должна состояться в понедельник, 7 сентября, и как сообщает издание RAC1, Месси первым из всех игроков команды прибыл на базу, приехав более чем за час до начала занятий во главе с новым тренером каталонцев голландцем Рональдом Куманом.

❗️ Leo Messi arriba a la Ciutat Esportiva Joan Gamper per incorporar-se a la pretemporada del Barça.



���� Ha estat el primer en arribar a la sessió d'aquesta tarda



���� L'equip s'entrena a les 17:30h#frac1 pic.twitter.com/YNPWo106tL — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) September 7, 2020

Клуб не захотел отпускать обладателя шести "Золотых мячей" и приложил все усилия, чтобы аргентинец отработал свой контракт до конца – до конца стартующего сезона. Месси в итоге объявил, что остается в команде, но теперь в июле 2021 года скорее всего станет свободным агентом и "Барселона" ничего не получит за переход форварда в другой клуб. Сумма отступных, прописанная в соглашении Лионеля с клубом составляет 700 млн евро.