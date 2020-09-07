07 сентября 2020 18:40

Месси вернулся. Аргентинец прибыл на тренировку "Барселоны"


EPA

Форвард футбольной сборной Аргентины Лионель Месси возвращается к тренировочному процессу в составе испанской "Барселоны". Сообщив о желании покинуть клуб летом нынешнего года, аргентинец некоторое время воевал с руководством "сине-гранатовых", но в итоге сообщил, что остается еще на сезон.

Первая после коротких каникул тренировка "Барсы" должна состояться в понедельник, 7 сентября, и как сообщает издание RAC1, Месси первым из всех игроков команды прибыл на базу, приехав более чем за час до начала занятий во главе с новым тренером каталонцев голландцем Рональдом Куманом.

Клуб не захотел отпускать обладателя шести "Золотых мячей" и приложил все усилия, чтобы аргентинец отработал свой контракт до конца – до конца стартующего сезона. Месси в итоге объявил, что остается в команде, но теперь в июле 2021 года скорее всего станет свободным агентом и "Барселона" ничего не получит за переход форварда в другой клуб. Сумма отступных, прописанная в соглашении Лионеля с клубом составляет 700 млн евро.

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