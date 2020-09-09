Месси со всеми: лидер "Барселоны" начал тренировки в общей группе

Нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси продолжает подготовку к новому футбольному сезону. В среду аргентинский игрок присоединился к общей группе и теперь занимается вместе со всеми своими партнерами по команде.

Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба, опубликовавшая в Twitter-аккаунте клуба пост с тренировки. К твиту прикреплены фотографии, на части которых запечатлен и капитан "Барсы". Ранее Лионель также занимался, но по индивидуальному плану.

Напомним, что в текущее межсезонье Месси объявил о своем желании покинуть "Барселону". 33-летний лидер каталонцев остался недоволен происходящим, как в управлении клубом, так и в игровом плане. Впрочем, спустя некоторое время он все-таки принял решение продолжить свои выступления за "Барселону".