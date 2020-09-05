Месси вернётся в расположение "Барселоны" в понедельник

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси близок к возвращению в состав команды. Лидер каталонцев вернётся на клубную базу в понедельник.

Информацию о возвращении форварда распространил Mundo Deportivo. Это стало известно после того, как сам Месси объявил о том, что продолжит свои выступления в "Барселоне".

Напомним, что в текущем межсезонье Лионель намеревался покинуть "Барсу". Футболисту не нравилось происходящее клуба, как в управлении клубом, так и в результатах. Решение он принял после поражения в матче Лиги чемпионов от "Баварии" (2:8).

Одним из главных претендентов на звездного аргентинца являлся английский "Манчестер Сити".