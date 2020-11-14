Россия испытала первый корабль с "Панцирем"

Успешно завершены государственные испытания малого ракетного корабля (МРК) "Одинцово" – первого МРК проекта 22800 "Каракурт". Об этом сообщил по итогам рабочего совещания в Адмиралтействе главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

МРК "Одинцово" – первый корабль, оснащенный зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М". Испытания морского варианта ЗРАК также завершены. Приемный акт по результатам госиспытаний корабля подписан на судостроительном заводе "Пелла" в Санкт-Петербурге.

После утверждения приемного акта адмиралом Евменовым завод и экипаж корабля начнут готовить МРК "Одинцово" к подъему на нем Андреевского флага и принятию в состав российского ВМФ. Планируется, что это произойдет в последней декаде ноября текущего года, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по Военно-морскому флоту.

МРК "Одинцово" оснащен высокоточными крылатыми ракетами "Калибр", зенитным ракетно-артиллерийским комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, а также переносными зенитными ракетными комплексами. В ходе подготовки экипажа корабля, прошедшей в объединенном учебном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге, упор был сделан на освоение новых систем вооружения.