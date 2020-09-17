Завершились испытания боевого вертолета Ка-52К "Катран"

Генеральный конструктор НЦВ "Миль и Камов", Герой России Сергей Михеев сообщил, что боевой морской вертолет Ка-52К "Катран" прошел все испытания. У Минобороны нет неустранимых замечаний, и машина готова к серийному производству.

По словам Михеева, для этого нужно "только кнопку нажать". Технология производства на заводе в Арсеньеве полностью освоена, передает РИА Новости. Михеев отметил: он не имеет сомнений в том, что вертолет и его дальнейшая модификация пойдет в ВМФ.

В настоящее время "Катран" используется для испытания новых корветов и фрегатов: посадка винтокрылой машины на боевой корабль – обязательная часть тестов. В целом Ка-52К "Катран" испытывается на протяжении всего цикла эксплуатации, рассказал конструктор. На нем меняется оборудование и оружие, но при этом остаются неизменными силовая установка и несущая система.

Ка-52К продолжает линейку боевых морских вертолетов – Ка-25, Ка-27, Ка-29, Ка-31. Он может патрулировать, оказывать высаживающемуся на берег десанту огневую поддержку, решать задачи противодесантной обороны. Благодаря современному бортовому оборудованию "Катран" способен двигаться при отсутствии ориентиров в море.