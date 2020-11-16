Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом. Об этом СМИ сообщил официальный представитель Даунинг-стрит.

Как отмечается, симптомов болезни у Джонсона нет, он чувствует себя хорошо. Премьер-министр будет продолжать работать, в том числе руководить правительством в сфере борьбы с пандемией коронавируса, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Джонсона, контакт с инфицированным COVID-19 выявили с помощью системы отслеживания NHS Test and Trace.

12 ноября Борис Джонсон встречался с группой депутатов на Даунинг-стрит. В их числе был Ли Андерсон, у которого позднее появились симптомы коронавирусной инфекции. Тест на COVID-19 дал положительный результат.

В конце марта текущего года глава правительства Великобритании заболел коронавирусом и находился на самоизоляции. Вечером 5 апреля его госпитализировали по рекомендации лечащего врача, 6 апреля – перевели в реанимацию. 9 апреля Джонсон из реанимации вернулся в обычную палату, а 12 апреля выписался из больницы. После выписки он в течение нескольких дней восстанавливался в загородной резиденции Чекерс.