Бельгия выиграла у Англии ремейк матча за бронзу World Cup-2018

В футбольной Лиге наций продолжаются матчи 5-го тура группового этапа. В группе "А2" встречались главные фавориты – сборные Бельгии и Англии, которые два года назад играли в матче за бронзу мирового первенства. Как и летом 2018 года победили бельгийцы, как и тогда со счетом 2:0.

Напомним, что первая игра на групповом этапе Лиги наций между этими командами завершилась победой британцев – 2:1. Тем не менее, после 4-х туров Бельгия набрала 9 очков, а Англия шла вровень с Данией – по 7 турнирных баллов. Так что успех в этой игре давал "красным дьяволам" возможность укрепить свое лидерство.

Бельгийцы начали матч очень здорово. Несколько развед-атак в их исполнении и вот уже Тилеманс использует пас Лукаку и забивает от штанги красавец-гол. Проходит чуть меньше четверти часа и Мертенс посылает мяч в ворота Англии со штрафного. 2:0 после первого тайма – это почти победа.

Вторая половина игры прошла спокойнее. Во-первых, бельгийцы хоть и ослабили давление, но продолжали владеть территорией. Англичанам же очень не хватало поддержки выдвинутому вперед Кейну, который очень часто бегал впустую. В общем, Бельгия подтвердила свое лидерство и взяла реванш за гостевое поражение начала осени.

У "красных дьяволов" 12 очков, и они в последнем матче будут принимать на своем поле датчан – своих главных конкурентов. Дания в это же время выиграла у Исландии (2:1) и имеет 10 турнирных баллов. У Англии осталось 7 очков, исландцы проиграли пятый матч подряд.