Англичане обыграли исландцев благодаря пенальти в концовке

В Рейкьявике завершился матч Лиги наций между сборными Исландии и Англии. Англичане добились победы с результатом 1:0.

Команды выступают в группе 2 Лиги А. После бурного, но безголевого дебюта, игра успокоилась и оставалась весьма закрытой вплоть до концовки. Хозяева, начиная с 70 минуты играли в большинстве после удаления защитника англичан Кайла Уокера, но выгод из численного преимущества не извлекли.

На 89 минуте бывший защитник "Ростова" Сверрир Игнассон уронил в штрафной площадке Рахима Стерлинга. Пенальти и желтая карточка, которая стала для исландца второй. Составы выровнялись, а счет наоборот изменился в пользу гостей. Стерлинг уверенно реализовал 11-метровый.

Но это был не последний пенальти в встрече. В уже добавленное время Джо Гомес нарушил правила в штрафной площадке англичан. Однако Биркир Бьярнасон не попал в ворота, упустив возможность сравнять счет. Сборная Англии победила 1:0.

Сборная Черногории за счет дубля Стевена Йоветича выиграла в Никосии у сборной Кипра 2:0. Команда Азербайджана на своем поле проиграла сборной Люксембурга 1:2, а грузинская сборная обыграла в Таллине команду Эстонии.