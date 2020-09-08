Криштиану Роналду забил сотый мяч в составе сборной Португалии

В Европе продолжаются матчи второго тура группового этапа Лиги наций. Победитель первого розыгрыша и чемпион Европы сборная Португалии нанесла поражение команде Швеции в Стокгольме 2:0.

На исходе первого тайма шведы остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил защитник Густав Свенссон . И тут же последовала расплата. Криштиану Роналду со штрафного поразил ворота Робина Ольсена. Этот гол стал сотым для Роналду в матчах за сборную. Отметку в сто голов в составе сборной удавалось покорить только иранцу Али Деаи на счету 109 мячей. А во втором тайме лидер сборной Португалии начал отсчет второй сотни, закрепив победу чемпионов Европы 2:0.

Во втором матче Группы 3 Лиги встречались финалисты последнего чемпионата мира – команды Франции и Хорватии. Более того, повторился счет того матча – 4:2 в пользу французов. В составе чемпионов мира отличились Антуан Гризманн, Дайо Упомекано и Оливье Жиру. Еще один гол был записан на вратаря хорватов Доминик Ливакович. У проигравших первый мяч забил защитник "Зенита" Деян Ловрен, а второй – Йосип Брекало. После двух туров по 6 очков наьрали французы и португальцы. У хорватов и шведов пока очков нет.

Два матча сыграно в группе 2 Лиги А. Сборные Дании и Англии разошлись с миром 0:0. Команда Бельгии в Брюсселе разгромила исландцев, даром, что пропустила первой на 11 минуте после удара Хольмберта Фритьонссона. Бывший зенитовец Аксель Витсель восстановил равновесие. Два мяча забил Миши Батшуаи, по разу отличились Дрис Мертенс и Жереми Докю. Бельгийцы набрали 6 очков, 4 очка у англичан, одно – у датчан. Исландцы обе встречи проиграли.