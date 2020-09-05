Португальцы без Криштиану Роналду расправились с хорватами

Сыграны еще три матча первого тура Лиги наций. Победитель первого розыгрыша команда Португалии нанесла поражение вице-чемпионам мира хорватам 4:1.

Чемпионы Европы играли без своей главной звезды. Криштиану Роналду ужалила пчела, и капитан португальцев даже не тренировался. Но его отсутствие не помешало сборной Португалии мощно стартовать в группе 3 Лиги А. В конце первого тайма Жоау Канселу отправил первый мяч в ворота сборной Хорватии, а после перерыва Диогу Жота и Жоау Феликс довели счет до крупного. Но незадолго до финального свистка Бруно Петкович один гол отыграл. Однако Диогу Жота успел сделать дубль. В итоге победа португальцев 4:1.

В другом матче этой группы встречались сборные Швеции Франции. Чемпионы мира не могли рассчитывать на заболевшего коронавирусом Поля Погба. Однако чемпионы мира смогли добиться победы в Стокгольме с результатом 1:0. Единственный гол за четыре минуты до перерыва провел Килиан Мбаппе. В самом конце встречи Антуан Гризман мог забить второй мяч. Но нападающий "Барселоны" не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

Сборная Бельгии не досчиталась основного вратаря. У Тибо Куртуа та же проблема, что и у Погба. В Копенгагене ворота бронзовых призеров чемпионата мира защищал Симон Миньоле. Бельгийцы сумели уверенно переиграть своих будущих соперников по групповому турниру чемпионата Европы. В первом тайме защитник Джейсон Денайер отправил первый мяч в ворота сборной Дании, а после перерыва Дрис Мертенс огорчил Каспера Шмейхеля. Победа бельгийцев 2:0.