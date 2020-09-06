Криштиану Роналду оправился от пчелиного укуса

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду сможет сыграть в матче Лиги Европы против команды Швеции. 35-летний нападающий пропустил предыдущую встречу с хорватами.

В среду пчела ужалила Роналду за палец ноги. Футболист был вынужден пропустить несколько тренировок и не смог сыграть в субботу против команды Хорватии. Отсутствие своей главной звезды не помешало чемпионам Европы разгромить вице-чемпионов мира с результатом 4:1.

В воскресенье стало известно, что последствия пчелиного укуса больше не беспокоят Криштиану. Футболист возобновил тренировки и готовится к запланированной на вторник игре со шведами.