Укус пчелы не позволит Криштиану Роналду сыграть с хорватами

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не примет участия в матче Лиги наций с командой Хорватии. Причина – укус пчелы.

Пчела ужалила нападающего в палец ноги еще в среду. Однако место укуса распухло, и Роналду не тренировался несколько дней. Поэтому тренерский штаб сборной Португалии решил не рисковать здоровьем своего лидера.

"Сомневаюсь, что с ним хорошо. Палец до сих пор болит. Пока неизвестно, как долго продлиться его восстановление", – приводить слова главного тренера сборной Португалии Фернанду Сантуша ТАСС.

Сборная Португалии является не только чемпионом Европы, но и победителем первого розыгрыша Лиги наций. Защиту своего титула португальцы начнут домашней встречей с командой Хорватии.