Три человека погибли на заснеженной дороге в Белгородской области

Три человека погибли, еще один попал в больницу в результате ночной аварии в Красногвардейском районе Белгородской области.

ДТП произошло около 00:30 16 ноября в районе села Малобыково. По предварительным данным, водитель отечественной "девятки" с прицепом не совладал с управлением на заснеженной дороге, в результате машину вынесло на встречную полосу, где она протаранила грузовик Isuzu.

От полученных травм 30-летний водитель "Лады" и двое его пассажиров 1981 и 1979 годов рождения скончались на месте, одного пострадавшего из салона легковушки доставили в больницу в тяжелом состоянии.

За несколько часов до аварии инспекторы ДПС настоятельно рекомендовали водителям не превышать скорость и держать дистанцию из-за сильного снегопада.