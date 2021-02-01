Под Тверью три человека погибли в массовой аварии

Столкновение трех автомобилей на трассе в Торжокском районе, которое произошло вечером, 1 февраля, привело к гибели троих человек. Один из водителей получил травмы, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию регионального ГИБДД.

По предварительным данным, ДТП мог спровоцировать водитель грузового автомобиля "Интернешнл", который, по неустановленным пока причинам, выехал на встречную полосу.

Под удар попали автомобили " Форд " и " Хендай Гетц ". На месте погибли водитель грузовика и водитель и пассажир" Форда ". Водитель" Хендая " получил травмы, о его состоянии пока не сообщается.

На месте работают сотрудники ГИБДД, причины трагического происшествия устанавливаются.