Под Тверью из-за выезда фуры на встречку погибли три человека

Три человека погибли в ДТП на трассе М-10 под Тверью в Торжокском районе. Авария произошла 1 февраля в 19:00 на 250 километре шоссе, сообщает ГТРК "Тверь" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

В пресс-службе регионального ГИБДД отметили, что 55-летний водитель фуры International, направляющийся в сторону Санкт-Петербурга, начал совершать манёвр опережения. В итоге в связи с неучтённым боковым интервалом грузовая машина столкнулась по касательной с фурой MAN, двигавшейся попутно в правой полосе. Из-за удара автомобиль International вынесло на полосу встречного движения, где фура въехала в грузовой Mercedes, автомобиль-фургон и Hyundai.

От травм, полученных в результате ДТП, на месте скончались водитель International, находящийся за рулём автомобиля-фургона 25-летний мужчина, а также его женщина-пассажир. Водитель Hyundai был госпитализирован.

Правоохранительные органы продолжают проверку по факту случившегося.