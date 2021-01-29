Десять человек погибли в аварии с участием маршрутки и фуры под Самарой

Жертвами столкновения фуры и маршрутки под Самарой стали 10 человек, еще 14 получили серьезные травмы, сообщили в региональном управлении СКР.

Авария произошла около 19 часов (18:00 по Москве) 29 января на 878-м километре федеральной трассы М-5 "Урал". В районе деревни Заборовка, по одной версии, водитель фуры DAF не совладал с управлением, машину вынесло на встречную полосу, где она протаранила следовавший в Сызрань микроавтобус Citroen и внедорожник Chevrolet Niva. По другим данным, виновником ДТП стал водитель маршрутки, который пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра.

Маршрутка превратилась в груду металла, 10 человек погибли на месте происшествия. По предварительным данным, пострадали 14 человек, в больницу их доставят с помощью санавиации.