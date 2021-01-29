Еще один человек умер от травм, полученных в ДТП под Самарой

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова губернатора Самарской области, число погибших в трагической аварии на федеральной трассе М-5 "Урал", выросло до 11 человек.

Среди погибших водитель пассажирского автобуса. ТАСС уточняет, что пассажирский транспорт ехал из Сызрани в Ульяновскую область.

Как сообщалось ранее, вечером, 29 января на 878-м километре в районе деревни Заборовка столкнулись фура DAF, пассажирский микроавтобус Citroen и внедорожник Chevrolet Niva. Точные обстоятельства аварии пока не выяснены. После столкновения 14 человек были госпитализированы, 8 из них на тот момент находились в тяжелом состоянии.