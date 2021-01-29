По факту ДТП с десятью жертвами возбуждено дело

После ДТП с десятью жертвами и четырнадцатью пострадавшими на трассе М5 "Урал" под Самарой, где столкнулись микроавтобус, легковушка и фура, возбуждено дело и назначена проверка. На месте трагедии находятся сотрудники СКР и прокуратуры, а также медики, передает РИА Новости.

Транспортные средства сильно повреждены, отмечает "Интерфакс". С пострадавшими и родственниками погибших работают психологи МЧС, сообщает ТАСС.

Известно, что среди жертв трагедии нет несовершеннолетних. Причины ДТП устанавливаются, возможно, автобус спровоцировал столкновение при попытке обгона.