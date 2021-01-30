Названа возможная причина страшной аварии в Самарской области

В МВД назвали возможную причину страшного дорожно-транспортного происшествия в Самарской области. В результате инцидента погибли 12 человек, еще 14 – находятся в больнице. По предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением. Фуру занесло, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским микроавтобусом.

Детали машин и личные вещи пассажиров разлетелись от места столкновения на десятки метров. От пассажирского автобуса осталась груда искореженного металла, настолько мощным был удар.

Пассажирский автобус выполнял вечерний рейс из Сызрани в село Красносельское. 10 человек погибли на месте, в том числе водитель микроавтобуса. Еще два пассажира скончались в стенах больницы Сызрани, куда доставили всех пострадавших.

"Все необходимые экстренные вмешательства проведены. Сейчас идут противошоковые реанимационные мероприятия. Оценивается возможность и периодичность эвакуации в областной центр", – говорит министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

В числе пострадавших – один ребенок, которому меньше года. Его состояние удалось стабилизировать и реанимацией доставить в Детскую областную больницу в Самаре. Водитель фуры – гражданин соседнего государства, от госпитализации отказался. Проведено обследование на наличие алкоголя в его крови. Уже установлены транспортные компании, которым принадлежали машины, и их владельцы.

"Организованы проверки исполнения законодательства организацией-перевозчиком и контролирующими органами. В том числе будет дана оценка работе регионального управления государственного автомобильного надзора и работе организации, обслуживающей данный участок автодороги", – отмечает прокурор Сызранского района Евгений Ирха.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям. Сообщается: пассажиров в автобусе было больше, чем проданных билетов.

"Изымаются самописцы, которые имеются и в одном, и в другом транспортном средстве", – рассказывает заместитель руководителя СУ СК России по Самарской области Александр Воеводин.

Опрашиваются очевидцы, назначены автотехнические экспертизы, которые позволят определить причины и виновника ДТП.

На место происшествия направлены опытные следователи-криминалисты Центрального аппарата Следственного комитета. Для родственников погибших и пострадавших в этой аварии открыта горячая линия психологической поддержки.