В Самарской области под арест попал водитель фуры, устроивший ДТП с 12 погибшими

В Самарской области арестован водитель фуры. Данное транспортное средство, вероятно, стало главной причиной автокатастрофы, в которой погибло 12 человек. По предварительной версии полицейских, у фуры занесло полуприцеп, сообщает ГТРК "Самара" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

Как рассказали в областной прокуратуре, 31 января ему была избрана мера пресечения в виде ареста. Отмечается, что водитель большегрузного автомобиля "ДАФ" проведёт под стражей два месяца. Управлял машиной 31-летний уроженец Казахстана Абдувахитт Ахметов. Мужчина остался жив.

Напомним, что автокатастрофа случилась 29 января на 878-м километре трассы М5. Рейсовый автобус Citroen, который ехал из Сызрани в Ульяновскую область, столкнулся с грузовиком "ДАФ". Также в аварию попал внедорожник Chevrolet Niva. В автокатастрофе погибло 12 человек.

31 января в Ульяновской и Самарской областях стал днём траура. Соболезнования выразил и Святейших Патриарх Кирилл.

По факту аварии возбуждены уголовные дела по статьям "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".