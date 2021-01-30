Авария под Сызранью: в Ульяновской области объявлен траур

В Ульяновской области 31 января объявлено днем траура по жителям региона, погибшим в страшной аварии в Самарской области. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Смертельная авария произошла вечером 29 января на 878-м километре трассы М5 "Урал". Рейсовый микроавтобус Citroen, следовавший из Сызрани в Ульяновскую область, столкнулся с грузовиком DAF. В аварии также пострадал внедорожник Chevrolet Niva. Погибли 12 человек, еще больше находятся в больнице.

Большинство жертв этой ужасной аварии – жители поселков Репьевка, Крупозавод, Красносельск Новоспасского района Ульяновской области, напомнил Сергей Морозов. Погибли 10 жителей региона, еще пятеро получили серьезные травмы и находятся в больнице в Сызрани.

По словам губернатора, произошедшая авария – большое горе для жителей Ульяновской области. Власти региона окажут семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь, пообещал он.

Морозов также выразил соболезнования родным и близким погибших жителей Ульяновской и Самарской областей, поблагодарив власти соседнего региона за содействие.