Главы Самарской и Ульяновской областей возложили цветы на месте ДТП

Главы Самарской области Дмитрий Азаров и Ульяновской области Сергей Морозов в субботу почтили память погибших в ДТП в Сызранском районе. Азаров и Морозов возложили цветы на месте гибели 12 человек.

Как сообщалось ранее, в пятницу на 873-м километре трассы М-5 "Урал" столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroen​​​.

В больницы с травмами отправлены 11 человек. Врачи оценивают состояние девяти из них, в том числе ребенка, как тяжелое.

В Ульяновской и Самарской областях 31 января объявлен днем траура, пишет РИА Новости.

.Родственники погибших и пострадавшие в аварии с микроавтобусом в Самарской области могут обратиться за выплатами в компанию "Росгосстрах". Размер выплаты в связи с гибелью пассажира составляет 2,025 миллиона рублей по каждому погибшему.

Руководство обоих регионов окажет материальную помощь родным погибших в размере миллиона рублей, пострадавшим – от 100 до 200 тысяч рублей.