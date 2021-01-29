Министр здравоохранения рассказал о состоянии пострадавших в страшном ДТП под Сызранью

Глава Минздрава Самарской области Армен Бенян рассказал о состоянии пациентов, пострадавших в страшной аварии под Сызранью. По словам министра, после поступления информации о ДТП сотрудники "скорой помощи" незамедлительно отправились к месту трагедии. В общем ложности в течение 1,5 часа они эвакуировали 13 пострадавших с травмами различной степени тяжести. Всех их госпитализировали в ЦРБ Сызрани, передает ГТРК "Самара", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Кроме того, поручению губернатора региона Дмитрия Азарова, на помощь коллегам выдвинулась бригада медицинских специалистов из Самары. В Министерстве здравоохранения области уточняют, что восемь человек в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двоих оценивается как средней степени тяжести. По словам министра, 10 тел погибших остались на месте ЧП. Их обследуют судмедэксперты.

Напомним, авария произошла около половины восьмого вечера возле села Заборовка на 873 километре трассы М5 "Урал". Произошло столкновение грузовика "ДАФ", легкового внедорожника "Шевроле Нива" и пассажирского микроавтобуса "Ситроен". Подробности и причины инцидента устанавливает ГИБДД.

По предварительной версии, у грузового автомобиля занесло полуприцеп, который врезался в пассажирский автобус. По данному факту возбуждено уголовное дело.