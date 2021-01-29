Число погибших в аварии под Самарой выросло до двенадцати

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил передать в центральным аппарат расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП в Самарской области.

Смертельная авария произошла вечером, 29 января на 878-м км трассы М-5. Рейсовый автобус Citroen, который ехал из города Сызрани в Ульяновскую область, столкнулся с грузовиком DAF. Кроме того, в аварии пострадал внедорожник Chevrolet Niva.

По информации следственных органов, на текущий момент известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 12 человек, и еще 12 находятся в больницах с травмами различной степени тяжести, пятеро из них в реанимации.

На место происшествия направлены лучшие следователи-криминалисты Главного следственного управления СК России.

Сотрудники МВД назвали возможную причину трагического ДТП. По предварительным данным, столкновение могло произойти из-за того, что водитель грузовика не справился с управлением и допустил занос прицепа, после чего фуру вынесло на встречную полосу.