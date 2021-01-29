Число жертв аварии под Самарой увеличилось до шести

Число жертв лобового столкновения маршрутки и фуры в Самарской области увеличилось до шести, в больницу доставили 11 человек, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла около 19 часов вечера (18:00 по Москве) 29 января в районе деревни Заборовка. На 873-м километре федеральной трассы М-5 "Урал" грузовик DAF занесло, в итоге полуприцеп оказался на встречной полосе и протаранил микроавтобус Citro?n и Chevrolet Niva.

От полученных травм скончались шесть человек (по другой информации – восемь), от 11 до 13 попали в больницу.