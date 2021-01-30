ДТП на М5: пассажирский автобус превратился в груду металла

Жуткое ДТП в Самарской области. 12 человек погибли, 11 – в больнице после того, как на федеральной трассе столкнулись фура и пассажирский микроавтобус. 31 января в Самарской и Ульяновской областях, откуда было большинство погибших, – траур.

Больше суток криминалисты детально изучают место происшествия. Следственные действия не приостанавливались даже ночью. Детали машин и личные вещи пассажиров разлетелись от места столкновения на десятки метров. От пассажирского автобуса осталась груда искореженного металла – настолько мощным был удар.

Федеральная трасса М5 "Урал". Микроавтобус выполнял вечерний рейс из Сызрани в село Красносельское. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу и прицепом перегородил проезжую часть.

Десять человек. в том числе водитель автобуса, погибли на месте, еще двое – в сызранской больнице. Госпитализация потребовалась всем пассажирам. Полугодовалого ребенка эвакуировали в областную больницу в Самаре.

Водитель грузовика – гражданин Казахстана – от медицинской помощи отказался. Сообщается, в салоне автобуса пассажиров было больше, чем проданных билетов, якобы некоторые даже ехали стоя. У индивидуального предпринимателя из Сызрани это был единственный автобус. От комментариев мужчина воздержался.

Назначены автотехнические экспертизы, которые позволят определить причины и виновника аварии.

В списке жертв автомобильной катастрофы – жители Самарской и Ульяновской областей. Главы регионов сегодня навестили пострадавших в больнице. Пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей.

Пострадавшим будет оказана материальная помощь. Семьям погибших выделены по одному миллиону рублей. 31 января в двух регионах объявлено днем траура.