Семьи жертв страшного ДТП на трассе "Урал" получат по миллиону

По 1 миллиону рублей получат семьи погибших в ДТП под Самарой жителей Ульяновской и Самарской областей. Накануне вечером на 873-м километре федеральной автодороги М5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль "Шевроле Нива" и пассажирский микроавтобус "Ситроен".

По последним данным, в результате аварии погибли 12 человек – жители Ульяновской и Самарской областей, передает РИА Новости. Еще 11 человек пострадали, девять из них, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным МВД, водитель грузовика допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу – это и стало причиной ДТП. По факту аварии возбуждено уголовное дело, которое расследуется в центральном аппарате СКР.

По словам губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, семьям погибших будет выплачено по миллиону рублей, пострадавшим – по 100 тысяч или 200 тысяч рублей в зависимости от тяжести травм. Это единоразовые выплаты.

Каждую семью, в которой есть погибшие или пострадавшие в этом страшном ДТП, возьмут на контроль службы соцзащиты. Так можно будет понять, какая еще дополнительная помощь будет нужна этим семьям.

По сообщению пресс-службы правительства Самарской области, аналогичную материальную помощь окажут и жителям этого региона. 31 января в Ульяновской и Самарской областях объявлен траур по погибшим в ДТП.