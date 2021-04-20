Под Иркутском водитель фуры погиб в массовой аварии

Столкновение трех автомобилей утром, 20 апреля, на трассе в Зиминском районе Иркутской области закончилось трагедией. О происшествии сообщает УГИБДД Иркутской области на официальной странице в Instagram.

По предварительным данным, на 1610 километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь". столкнулись фура MAN, "КамАЗ" и грузо-пассажирский фургон. Длинномер вылетел в кювет, у грузовика от удара снесло левую часть кабины и кузова, а фургон опрокинулся на бок.

В результате ДТП погиб водитель фуры. Мужчина, сидевший за рулем "КамАЗа", обратился за медицинской помощью. О состоянии водителя фургона не сообщается.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии выясняются.