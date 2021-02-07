Появилось видео с места гибели четырех человек в ДТП под Иркутском

Поздним вечером в минувшую субботу, 6 февраля, неподалеку от поселка Листвянка под Иркутском произошла авария с летальным исходом.

Как удалось установить сотрудникам полиции, все началось со столкновения попутных автомобилей Toyota Fielder и Honda Fit, после чего последний оказался на полосе встречного движения и врезался в микроавтобус Peugeot.

На месте ДТП погибли четыре человека – водитель и три пассажира Honda, они скончались до прибытия скорой помощи.

Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и степень вины его участников.