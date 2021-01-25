В ДТП под Архангельском погибли четыре человека

На 15 километре трассы "Архангельск — Северодвинск" в районе поселка Лайский Док в результате столкновения "ВАЗ-21093" и Hyundai погибли четыре человека. Об этом сообщает ГТРК "Поморье" в эфире "Россия 1" и "Россия 24".

ДТП произошло 24 января около 22:40, по предварительной информации, водитель автомобиля "ВАЗ-21093" потерял контроль над управлением и выехал по полосу встречного движения, где столкнулся машиной Hyundai.

К моменту прибытия спасателей 4 человека, находившиеся в отечественном автомобиле, погибли на месте, один пассажир находился в сознании, его госпитализировали. С различными травмами в больницу доставлены водитель Hyundai и ее 12-летняя дочь.

Правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются личности погибших. Предварительно это двое мужчина и две женщины в возрасте около 25-30 лет.