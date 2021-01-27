Родители погибли на глазах у дочери в аварии под Магнитогорском

Супруги погибли в лобовом столкновении легковушек под Магнитогорском, их четырехлетнюю дочь и еще двух пострадавших доставили в больницу, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

Страшная авария произошла в 19:15 (17:15 по Москве) 26 января в Агаповском районе. На пятом километре объездной дороги 20-летний водитель ВАЗ-2110 пошел на обгон и на встречной полосе протаранил Nissan Teana.

Находившиеся в салоне "десятки" 31-летняя женщина и 36-летний мужчина скончались на месте, их четырехлетнюю дочь доставили в больницу. Помощь медиков потребовалась и виновнику аварии, а также пассажирке Nissan.

Позже выяснилось, что иномаркой управлял мужчина с просроченными правами.