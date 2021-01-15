В Удмуртии двое детей и женщина погибли в аварии

Столкновение Lada Kalina и грузового автомобиля произошло на 48-м километре автодороги Ижевск – Сарапул 15 января около 17:00 по Москве, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию ГУ МЧС по региону.

В автомобилях находилось четыре человека. Двое детей 11 и 6 лет погибли на месте. Тяжелые травмы получила 30-летняя женщина, которая сидела за рулем легковушки. Медики несколько часов боролись за ее жизнь, но не смогли спасти пострадавшую. Как сообщает ГТРК "Удмуртия", женщина от полученных травм скончалась в больнице.

По предварительной версии, трагическую аварию спровоцировал легковой автомобиль. Водитель Lada Kalina потеряла управление после неудачно выполненного обгона. Легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем "ГАЗ" под управлением 43-летнего мужчины. Обстоятельства ДТП уточняются.