Авария трех грузовиков и легковушки под Волгоградом унесла три жизни

Трагическое ДТП произошло в Калачевском районе 15 апреля около 17:00 на 104 километре трассы "Волгоград-Шахтинский". О происшествии сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу регионального главка МВД.

По предварительной информации, на участке трассы, где ведутся ремонтные работы, на светофоре остановился бензовоз. За ним встала легковушка, сзади подъехал еще один грузовик. В эту вереницу на полной скорости сзади влетела фура, водитель которой не сориентировался в дорожной ситуации.

В аварии погибли три человека. Двое из них находились в легковушке, которую от удара буквально расплющило между грузовиками. Смертельные ранения получил и водитель одного из большегрузов.

Обстоятельства и причины ДТП выясняются.