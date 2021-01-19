Место смертельной аварии на Горьковском шоссе сняли на видео

Столкновение "Газели" и фуры, в результате которого скончались три человека, а пятерым потребовалась помощь медиков, произошло на неосвещенном отрезке трассы М-7, на который давно жаловались водители. Очевидец снял на видео место происшествия.

Авария произошла около пяти часов утра 19 января на 72-м километре Горьковского шоссе. От поворота на Электрогорск и до деревни Кузнецы трасса не освещается, что могло стать одной из причин ДТП.

Судя по кадрам с места, маршрутку после столкновения с "Газелью" едва ли не разорвало пополам, она съехала в кювет. К моменту прибытия фельдшеров три человека скончались, пятерых доставили в больницу, но одного пострадавшего после осмотра отпустили домой.

Инспекторы перекрыли две полосы шоссе в сторону Москвы, первоначально пустив машины на "встречку". Позже движение перекрыли, рекомендовав направляющимся в сторону столицы водителям объезжать место ДТП через Электрогорск.