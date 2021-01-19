Движение на Горьковском шоссе перекрыто из-за смертельной аварии

Три человека стали жертвами столкновения микроавтобуса с грузовиком на востоке Подмосковья. Четверо пострадавших, по данным регионального управления ГИБДД, находятся в больнице.

ДТП произошло утром 19 января в районе Павловского Посада. На 72-м километре трассы М-7 водитель "Газели" попытался по обочине объехать затор и врезался в остановившуюся фуру.

На месте скончались три пассажира маршрутки, еще четверых доставили в больницу. Всего в салоне, по предварительным данным, находились девять человек.

Движение по Горьковскому шоссе в сторону Москвы перекрыто, водителям придется объезжать через Электрогорск.