20 июня 2021 12:10

Трое погибших: машину с семьей разорвало на части

ГУ МВД России по Волгоградской области

ГУ МВД России по Волгоградской области
МВД РФ

ГУ МВД России по Волгоградской области

ГУ МВД России по Волгоградской области
МВД РФ

ГУ МВД России по Волгоградской области

ГУ МВД России по Волгоградской области
МВД РФ

ГУ МВД России по Волгоградской области

ГУ МВД России по Волгоградской области
МВД РФ

ГУ МВД России по Волгоградской области

ГУ МВД России по Волгоградской области
МВД РФ

ГУ МВД России по Волгоградской области
ГУ МВД России по Волгоградской области
ГУ МВД России по Волгоградской области
ГУ МВД России по Волгоградской области
ГУ МВД России по Волгоградской области

Около 10 часов утра в воскресенье, 20 июня, на федеральной трассе "Каспий" во Фроловском районе Волгоградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По данным региональной полиции, грузовик DAF, под управлением 43-летнего мужчины, столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus.

На месте аварии погиб 31-летний водитель легковушки, его супруга и их шестимесячный сын. В больнице оказалась трехлетняя пассажирка Ford Focus и еще один взрослый пострадавший.

Для того чтобы извлечь жертв ДТП и выживших участников аварии потребовалась помощь сотрудников МЧС, деблокировавших их из искореженного транспортного средства.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии, на месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета, движение на аварийном участке автодороги затруднено.

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