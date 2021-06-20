Трое погибших: машину с семьей разорвало на части

Около 10 часов утра в воскресенье, 20 июня, на федеральной трассе "Каспий" во Фроловском районе Волгоградской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

По данным региональной полиции, грузовик DAF, под управлением 43-летнего мужчины, столкнулся с легковым автомобилем Ford Focus.

На месте аварии погиб 31-летний водитель легковушки, его супруга и их шестимесячный сын. В больнице оказалась трехлетняя пассажирка Ford Focus и еще один взрослый пострадавший.

Для того чтобы извлечь жертв ДТП и выживших участников аварии потребовалась помощь сотрудников МЧС, деблокировавших их из искореженного транспортного средства.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии, на месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета, движение на аварийном участке автодороги затруднено.