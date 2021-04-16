Чудом выживший в ДТП на волгоградской трассе ребенок продолжит лечение в Ростове

Трехлетнего мальчика, чудом выжившего в страшном ДТП, сегодня выписывают из больницы. Родители малыша погибли в аварии, домой его заберет бабушка. Об этом сообщает ГТРК "Волгоград-ТРВ", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".

Напомним, серьезная авария произошла накануне, 15 апреля, в Калачевском районе Волгоградской области. Местом ДТП стал участок трассы, где ведутся ремонтные работы. Перед светофором стояли бензовоз, грузовик, а между ними – легковой автомобиль. На скорости в них врезалась попутка – грузовой автомобиль. В результате "Лада Калина" оказалась фактически раздавлена с двух сторон.

Три человека погибли на месте: двое из легкового автомобиля и водитель большегруза, предположительный виновник ДТП.

В раздавленной "Ладе Калине" была семья с ребенком. Родители скончались на месте, мальчика трех лет госпитализировали, он в удовлетворительном состоянии. По рекомендации врачей, теперь он продолжит лечение по месту жительства – в Ростове-на-Дону.