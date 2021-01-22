На трассе под Саратовом погибли три человека

Трагическая авария с участием двух автомобилей произошла 22 января около 19:50 (около 18:50 по Москве) на 718 км автотрассы "Саратов- Балашов", сообщает "Интерфакс".

В результате столкновения "ВАЗ-2114" и Datsun от полученных травм на месте скончались водители машин и пассажир автомобиля ВАЗ. Удар был настолько сильным, что извлекать тела из покореженной техники спасателям пришлось с помощью гидравлической техники.

Находились ли в машинах другие пассажиры, не сообщается. Обстоятельства происшествия устанавливаются.