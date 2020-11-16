Количество заболевших ковидом в России третий день подряд больше 22 тысяч

Число новых случаев коронавируса в России третий день подряд превышает 22 тысячи. По данным оперштаба, за сутки было выявлено 22 тысяч 778 новых инфицированных. В 24,8 процента не было клинических проявлений болезни.

Всего в стране зарегистрировано 1 миллион 948 тысяч 603 случая ковида. Общее количество умерших за весь период составляет 33 тысяч 489 (за последние сутки умерли 303 пациента).

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве. Четвертый день подряд количество зарегистрированных случаев превышает шесть тысяч. За последние сутки в российской столице было выявлено 6 тысяч 360 новых случаев COVID-19. Скончались 72 пациента, были выписаны из больниц 4 тысячи 244 человека.

Общее количество активных случаев в стране на текущий момент составляет 461 тысяч 265. Проведено более 69 миллионов тестов на ковид.

С 16 ноября в России вводятся новые антикоронавирусные ограничения. В Москве закрыты федеральные музеи и музеи-заповедники, в театрах и кинотеатрах должно быть не больше 25 процентов зрителей. В Подмосковье в колледжах, техникумах и вузах будут учиться дистанционно, транспортные карты учащихся заблокируют.