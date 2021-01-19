Число новых случаев ковида в России опустилось ниже 22 тысяч

В России за последние сутки было выявлено 21 734 заболевших коронавирусом. Таким образом число новых случаев заболевания с начала 2021 года продолжает устойчиво снижаться.

Аналогичная тенденция наблюдается и в Москве – суточный прирост инфицированных в столице составил 3 115 человек.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за все время пандемии составляет 3 612 800 человек. При этом 3 002 026 заболевших уже поправились, в том числе 23 262 пациентов были выписаны за последние сутки. 544 151 человек пока продолжает лечение. 66 623 инфицированных умерли (в том числе 586 скончались за последние сутки).

В Москве общее число случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 898 442. 747 881 пациент уже поправился (за последние сутки были выписаны 4 532 человека), продолжают лечение 137 936 человек. 12 625 инфицированных скончались (за последние сутки умерли 84 человека).